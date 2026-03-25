Жизненный путь одного из старейших в мире айсбергов подходит к концу. 40 лет он дрейфовал по океану, приковывая к себе внимание ученых.

Еще недавно айсберг A23a был самым большим на планете: его площадь была в два с лишним раза больше площади Большого Лондона, или в четыре раза больше Берлина, или в три с половиной раза больше Москвы.

Но за последний год A23a, заплыв далеко на север, в теплые воды, подтаял, покрылся трещинами и величественно развалился на части. Теплый океан продолжает подтачивать то, что осталось от A23a. Смерть близка. Ему осталось не больше нескольких недель.

Все айсберги в конце концов тают. Но за разрушением A23a ученые следили особенно внимательно, стараясь понять, что его судьба говорит о том, как Антарктика реагирует на изменение климата.

«Он прожил удивительную жизнь. Но теперь он доживает последние дни», — говорит профессор Майк Мередит из Британского центра изучения Антарктики.

В истории Земли наверняка бывали айсберги, которые жили дольше A23a, но в наше время он считается долгожителем-рекордсменом — во всяком случае, среди тех айсбергов, за которыми следили ученые.

«Это довольно впечатляющее путешествие, просто в силу его продолжительности», — говорит доктор Кристофер Шуман, бывший научный сотрудник американского Мэрилендского университета. Слежение за этим айсбергом напоминало ему увлекательный телесериал: «Никогда не знаешь, что будет дальше».

На бескрайних просторах Южной Атлантики почувствовать, насколько огромен был A23a, довольно трудно. Его потрясающие размеры становятся наглядны, если мысленно поместить его, например, в Ла-Манш.

Даже в 39-летнем возрасте, в начале 2025 года, A23a все еще был гигантским. Он мог бы почти полностью перегородить Ла-Манш между английским островом Уайт и французской Нормандией. А сейчас он съежился до относительно скромных размеров: на половину пролива между Дувром и Кале. «Это была захватывающая картина, наблюдать, как он настолько долго продержался, а потом развалился всего за год», — говорит доктор Кэтрин Уокер из Океанографического института Вудс-Хоул в США. Она — ровесница A23a: она родилась в том же 1986 году.

За первую половину 2025 года A23a съежился примерно на четверть. К середине года он потерял звание самого большого айсберга в мире, хотя все еще был очень большим. Затем, в августе–сентябре, A23a оказался в районе Южной Атлантики над Поднятием Северо-Западная Георгия. Это гора на океанском дне высотой около двух километров. Она расположена примерно в 1500 км на восток от Фолклендских островов.

Над этим поднятием, на вращающемся столбе океанской воды, A23a крутился несколько недель. Ученые предполагают, что это вращение поспособствовало разрушению айсберга, уже подточенного теплыми водами океана.

От A23a быстро, один за другим, откололись несколько больших айсбергов. Они были достаточно велики, чтобы получить от ученых собственные обозначения, показывающие, от какого айсберга они откололись: A23g, A23h и A23i. В конце декабря, в разгар лета в Южном полушарии, по айсбергу ударил еще и теплый воздух. На нем появились яркие голубые озера талой воды глубиной, вероятно, в несколько метров или больше. От стекания в океан их удерживают высокие края айсберга, т. н. «валы».

«Это красиво, но это и знак, что айсберг тает и сверху, и снизу, — говорит Мередит. — В этот момент мы поняли, что он стал довольно рыхлым и долго не проживет».

«Эта вода сверху на айсберге, она стремится просочиться вниз, — добавляет Уокер. — Когда она находит трещины, она просачивается через них и расширяет их, и мы получаем растрескивание и откалывание частей».

Именно это — расширение заполненных водой трещин, или «гидроразрыв» — по всей видимости, и происходило с A23a в конце декабря и начале января.

Скопление мелких обломков льда, так называемый «меланж», рядом с основным айсбергом указывает на явление, которое Шуман описывает как «выброс», вызванный оттоком талой воды из айсберга.

Таяние и распад больших айсбергов на части — это естественное явление, и в данном случае оно не обязательно связано с изменением климата — хотя в некоторых регионах Антарктиды айсберги откалываются сейчас быстрее, чем восстанавливается ледовый покров.

Ученые внимательно следили за распадом A23a в том числе и потому, что хотели увидеть намеки на то, как повышение температуры повлияет на Антарктику, особенно на шельфовые ледники, выступающие далеко в океан.

Шельфовые ледники играют важную роль в поддержании стабильности всего ледового покрова Антарктиды. При этом совершенно не ясно, как быстро они будут сокращаться при потеплении климата и как это повлияет на уровень Мирового океана.

По словам Кэтрин Уокер, большие айсберги могут служить «плавучими природными лабораториями», которые помогут ученым предсказать, как пойдут некоторые из этих процессов.

«Мы можем многое узнать, наблюдая за поведением айсбергов в более теплых условиях и накладывая эти данные на ожидаемое поведение шельфовых ледников», — говорит доктор Уокер.

За 11 дней, с 11 до 22 февраля, потерявший в размерах и весе A23a проплыл по Южной Атлантике больше 700 км, двигаясь на северо-восток со средней скоростью около 2,7 км/ч.

На этом пути он оказался в более теплых водах — почти 10 градусов на поверхности — на пользу это ему не пошло. «С каждым днем вода становится все теплее и теплее, — говорит доктор Кристофер Шуман. — Это как со льдом в напитке: он очень быстро исчезает».