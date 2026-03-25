Нехватка воды угрожает миллиардам людей во всем мире, но китайские плавучие солнечные электростанции решают сразу несколько проблем.

В Китае находятся две крупнейшие в мире плавучие солнечные электростанции: Dezhou Dingzhuang мощностью 320 мегаватт и Three Gorges мощностью 150 мегаватт. Это не экспериментальный проект, а установки, которые эффективно генерируют электроэнергию, плавая на водохранилищах. Эти огромные солнечные электростанции вырабатывают чистую энергию, а также затеняю водохранилища, чтобы предотвратить испарение воды. Таким образом они решают две проблемы: нехватку воды и чистой энергии, пишет Фокус.

Технология, которая заключается в установке солнечных панелей на плавучих платформах, превращает неиспользуемые водные поверхности в генераторы энергии, при этом солнечные панели не занимают ценные сельскохозяйственные земли. Эти установки одновременно сохраняют место для выращивания сельскохозяйственных культур, генерируют чистую энергию и обеспечивают водой население.

Более холодные солнечные панели производят больше электроэнергии, одновременно снижая проблему нехватки воды. Плавающие солнечные панели обеспечивают тень, уменьшая испарение с поверхности водохранилищ. Это особенно полезно в засушливых районах. Такая система обеспечивает двойную выгоду: вода остается в водохранилищах для сельского хозяйства и питья, а охлаждающий эффект повышает эффективность панелей до 10%.

Солнечные батареи на крыше домов нагреваются во время жары летом, но плавающие солнечные панели остаются прохладнее благодаря естественной терморегуляции воды. В результате получается больше электроэнергии из того же количества солнечного света.

Покрытие всего 1% искусственных водоемов на планете могло бы обеспечить электроэнергией 400 миллионов домов по всему миру. Мощность плавающих солнечных электростанций в мире уже превышает 3 гигаватта. Использование даже небольшой части существующих водохранилищ, озер и искусственных водоемов могло бы генерировать 400 гигаватт чистой энергии.

Но актуальными остаются экологические проблемы. Изменение температуры воды и нарушение среды обитания беспокоят ученых-экологов, а деградация материалов может привести к выбросу загрязняющих веществ в воду.

В то же время плавучие солнечные панели также уменьшают цветение водорослей, ограничивая проникновение солнечного света, создавая более чистую воду и одновременно вырабатывая электроэнергию.

Лидерство Китая в области плавучих электростанций демонстрирует, как возобновляемая энергия может решать проблемы, выходящие за рамки простого сокращения выбросов углерода.