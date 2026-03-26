Небольшие, недорогие дроны становятся настоящим кошмаром для военных, которые никогда не могут быть уверены, нет ли поблизости квадрокоптера с камерой, который проводит наблюдение. В результате наблюдается изменение военной тактики и появление гонки вооружений между новыми видами оружия и новыми средствами защиты от этих новых видов оружия.

Одним из способов противодействия беспилотникам является создание устройств, способных их обнаружить, нейтрализовать и уничтожить. В последние годы наблюдается рост числа ракет, средств радиоэлектронной борьбы и энергетического оружия, предназначенного для уничтожения дронов. Но существует и другой подход, который демонстрирует компания Lockheed Martin.

Во время Второй мировой войны союзники приложили особые усилия, чтобы сбить с толку страны Оси. Они маскировали целые авиационные заводы и другие важные объекты под фальшивые деревни, создавали целые базы с деревянными самолетами и надувными танками. Цель заключалась в том, чтобы вызвать у противника сильное чувство неопределенности. Если бы это удалось, противник тратил бы драгоценное время и ресурсы на сдерживание или уничтожение несуществующих угроз, игнорируя при этом реальные угрозы.

Инженеры компаниия Lockheed Martin взяли проверенную в боевых условиях пусковую установку M299, используемую на вертолетах AH-64 Apache и беспилотниках MQ-9 Reaper, и модифицировали ее для создания пусковой установки GRIZZLY. Она предназначена для размещения внутри стандартного транспортного контейнера вместе с ракетой AGM-114 Hellfire.

Этот контейнер не только позволяет легко перемещать и устанавливать полную пусковую систему в самых разных местах и на разных платформах, но и создает сложную задачу для противника: такую пусковую установку сложно обнаружить. Если точнее, то сложно понять, что обычный транспортный контейнер, который можно разместить где угодно, может быть оружием. Есть множество мест, где можно спрятать такой контейнер и запускать из него ракету.

Контейнерная пусковая установка GRIZZLY была создана из уже протестированных компонентов, использует независимую от конкретного объекта систему управления и контроля, а цикл разработки занял всего шесть месяцев. Помимо ракеты Hellfire, она также может быть вооружена ракетой класса "воздух-земля" AGM-179 (JAGM).