В процессе ходовых испытаний корабль Orient Express Corinthian установил новый рекорд скорости для парусных судов такого размера. При скорости попутного ветра в 37 км/ч он сумел разогнаться до 22 км/ч. Максимальная расчетная скорость составляет 32 км/ч, что весьма немало для судна длиной 219 м и водоизмещением 25 тысяч тонн, которое движется только за счет парусов.

Двигатель для маневрирования и движения при отсутствии ветра здесь тоже есть – положен по правилам безопасности. Но именно инновационная парусная система Solid Sail является гордостью инженеров компании Chantiers de l’Atlantique. Ее разработка и тестирования заняли 17 лет, прежде чем систему сочли пригодной для установки на по-настоящему большой корабль.

Мачты из углеродного волокна имеют высоту почти 70 м, их три и каждая несет по 1,5 тыс. кв. м. парусов. Специальный механизм позволяет мачтам не только вращаться на 360 градусов, но и наклоняться на 70 градусов. Это помогает ловить любой ветер, а также упрощает прохождение корабля под мостами – общая высота конструкции меняется под разные задачи.

Orient Express Corinthian является одновременно демонстратором новой парусной системы и коммерческим судном. На борту лайнера есть 54 каюты для 110 пассажиров. И это лишь первенец в серии – в настоящее время на верфи в Сен-Назере уже ведется резка стали для второго корабля, который получил название Orient Express Olympian и будет спущен на воду в 2027 году.