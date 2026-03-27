Apple похоронила линейку компьютеров

Дата публикации: 27.03.2026
ФОТО: Unsplash

Apple официально перестала производить и выпускать компьютеры Mac Pro.

Корпорация Apple прекратила выпуск компьютеров Mac Pro. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Ранее журналисты заметили, что страница Mac Pro — профессиональных и мощных компьютеров Apple — исчезла с сайта компании. Позже представитель IT-гиганта подтвердил, что в будущем фирма не планирует разрабатывать и выпускать модели Mac Pro.

«Конечно, сегодняшние новости наверняка разочаруют некоторых преданных поклонников Mac Pro. Но все было ясно уже давно», — отреагировал на официальные похороны серии компьютеров журналист Ченс Миллер. Судя по всему, линейку Pro заменят устройства Mac Studio — дорогие компьютеры с самыми мощными процессорами и большим объемом памяти. Так, модель Studio с чипом M3 Ultra стоит 6999 долларов (около 570 тысяч рублей).

Первая версия Mac Pro вышла в 2006 году. Последняя модель, появившаяся в 2023 году, получила процессор M2 Ultra, от 64 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти, поддержку одновременного подключения до восьми 4K-дисплеев.

