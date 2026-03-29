Отличить Omoda С5 2026-го модельного года от предшественника предельно просто. На «лице» новинки не осталось фирменной радиаторной решётки. Вместо неё теперь красуется по-электромобильному глухая пластиковая панель бампера с неприметной узенькой решёточкой по самому низу.

А на месте прежнего ажурно-решетчатого великолепия над площадкой номерного знака прорезали горизонтальную щель — в стиле почтового ящика. А еще передней части кроссовера добавили граней на углах кузова, прямо под новыми узенькими фарами.

Изменений в дизайне кормы меньше. Самые яркие заметны, когда машина тормозит. Рисунок стоп-сигналов напоминает молнии, как у Omoda С7.

И практически незаметен со стороны тот факт, что кузов обновлённого С5 чуть-чуть вытянулся в длину — до 4 545 мм против 4 400 мм у предшественника. Но сделано это исключительно за счёт подросших бамперов. Колёсная база у кроссовера осталась прежней — 2 630 мм.

Можно сказать, что дизайнеры перенесли интерьер более старшей модели С7 в салон обновлённого С5. Тут появились более дорогие материалы отделки — мягкий пластик и экокожа. А также более эргономичные передние сиденья с двухцветной отделкой. Передние кресла С5 вполне достойны похвалы. У них отличная, но ненавязчивая боковая поддержка (что для спины, что для бёдер) и не по-китайски длинная и удобная горизонтальная подушка. Положение подголовника теперь поддаётся регулировке. Чего ещё желать-то?! Ну, например, поясничный подпор! Но его, увы, тут нет.

Расход бензина в нём вполне соответствует классу машины. За пару дней бодрой езды в смешанном режиме как по шоссе, так и по населённым пунктам Подмосковья, борткомпьютер посчитал среднее потребление топлива на уровне 8–8,5 литров на 100 км. Это при том, что я отнюдь не стеснялся топить педаль газа в пол всегда и везде — когда только позволяли ПДД и дорожные условия.

Порадовало, что в быстрых поворотах кроссовер спокойно держит траекторию. А на прямой никакие рытвины, ямы и прочие весенние асфальтовые флуктуации не могут сбить его с курса. Отмечу лишь, что подвеска у С5 отрабатывает неровности подчёркнуто жёстко. Но это, видимо, плата за способность везде и всегда «идти как по рельсам».