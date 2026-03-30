ИИ уже до конца года может пройти самый сложный научный тест в мире. Таким образом искусственной интеллект может стать умнее большинства ученых.

Эксперты считают, что ИИ сможет пройти на 100% самый сложный научный тест в мире под названием "Последний экзамен человечества". Это может произойти уже через несколько месяцев или через год, пишет Фокус.

В 2024 году исследователи из компании Scale AI (занимается маркировкой данных, необходимых для обучения ИИ) и некоммерческой организации Center for AI Safety собрали 70 00 вопросов от учены из 50 стран мира, чтобы составить самый сложный научный тест в мире.

В итоге был создан тест под названием "Последний экзамен человечества", который состоит из 2500 вопросов по математике, гуманитарным и естественным наукам. Этот тест используется для проверки уровня знаний ИИ.

Каждый вопрос теста требует наличия как минимум докторской степени в той или иной области науки. Если ответить на все вопросы, то можно получить звание "универсального эксперта".

Тест был создан для изучения как широты знаний ИИ, так и глубины его рассуждений. Вопросы требуют короткого и однозначного ответа, а ответы на них сложно найти в интернете. Таким образом ИИ должен обладать очень широким спектром знаний, чтобы пройти этот тест.

В 2024 году ChatGPT от OpenAI набрал всего 3% при прохождении теста, а Gemini от Google и Claude от Anthropic показали не намного лучшие результаты.

Тогда этот тест помог развеять опасения по поводу того, что ИИ может стать слишком умным и показал значительный разрыв в знаниях между большими языковыми моделями и лучшими учеными мира.

Но недавно большая языковая модель Gemini показала результат в 45,9% при прохождении "Последнего экзамена человечества", а Claude, достигла результата в 34,2%. ChatGPT не намного отстает от конкурентов.

Кэлвин Чжан из Scale AI заявил, что ИИ очень быстро учится и сможет получить максимальный балл при прохождении "Последнего экзамена человечества" уже через несколько месяцев или через год. Это означает, что если ИИ пройдет самый сложный научный тест в мире, то в будущем искусственный интеллект придется проверять на вопросах, на которые ни один человек не знает ответа.

И все же Чжан считает, что ИИ не сможет в полной мере освоить некоторые узкие области науки, а также ему будет очень сложно соревноваться с человеком в принятиях решений, включая рассудительность и креативность.