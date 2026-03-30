Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россиян ударят по карману: обяжут платить за использование VPN

Техно
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Forbes: операторов связи заставляют ввести плату за использование VPN для обхода блокировок. Отмечается, что инициатива ведомства исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

Российские операторы введут плату за использование VPN-сервисов в России. При этом цифровые платформы не будут пускать пользователей, которые заходят с помощью подобных технологий. К этому призвал представителей бизнеса глава Минцифры Максут Шадаев, передает Forbes со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что инициатива ведомства исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

Как уточняет издание со ссылкой на собеседников, в субботу, 28 марта, Шадаев провел два совещания с представителями бизнеса. На первом присутствовали крупные операторы связи, а на втором представители цифровых платформ и онлайн-ретейла, включая маркетплейсы и социальные сети. Глава Минцифры попросил их принять меры против использования VPN-сервисов россиянами.

В частности, операторов связи призвали ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных устройствах. По информации источника Forbes в телекоммуникационной отрасли, эти условия планируется ввести для мобильных абонентов с 1 мая.

По информации других источников издания, платформы попросили ограничить использование сервисов для пользователей, которые используют VPN. Более того, знакомый с совещаниями Минцифры собеседник Forbes заявил, что Шадаев допустил возможность введения административной ответственности за использование VPN.

Читайте нас также:
#технологии #Forbes #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео