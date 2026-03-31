Майонез признали музыкальным инструментом

Дата публикации: 31.03.2026
Изображение к статье: Майонез признали музыкальным инструментом
ФОТО: Youtube

В Нортумбрийском университете майонез признали музыкальным инструментом.

Британские ученые официально признали майонез музыкальным инструментом. Об этом пишет New York Post.

Исследование Нортумбрийского университета подтвердило, что майонез соответствует научным критериям для классификации музыкальных инструментов благодаря своим акустическим свойствам.

Ученые определили, что консистенция и физические характеристики продукта делают его пригодным для извлечения звуков разной высоты и тональности. «Звуки, которые он издает, не являются случайными — они определяются его структурой как эмульсии», — отмечается в исследовании.

Кроме того, исследователи выяснили, что скорость и интенсивность воздействия на майонез напрямую влияют на характер звука. Медленные, плавные движения создают низкие, басовые тона, тогда как резкие и быстрые — высокие, пронзительные звуки. Майонез в банке, бутылке и майонез вне емкости звучит по-разному.

По словам ученых, разница между обычным предметом и музыкальным инструментом заключается в том, как и для чего их используют. Когда майонез целенаправленно используют, чтобы создать звуки, он перестает быть соусом.

#наука #музыка #кулинария
