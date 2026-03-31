Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обновление Windows 11 сломалось

Техно
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обновление Windows 11 сломалось
ФОТО: Global Look Press

Microsoft удалила сломанное обновление для Windows 11.

Корпорация Microsoft признала серьезные проблемы своего актуального обновления для Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Central.

26 марта компания представила для пользователей персональных компьютеров (ПК) необязательное обновление — без патчей безопасности — с идентификатором KB5079391. Позже оказалось, что многие пользователи не смогли установить апдейт: при попытке загрузить его из «Центра обновления Windows» появляется ошибка. В Microsoft признали факт наличия проблемы.

Чтобы исправить сломанное обновление, специалисты Microsoft удалили его из открытого доступа. При этом у ряда пользователей KB5079391 продолжит отображаться в очереди, но установить его не получится.

«Поскольку это было необязательное предварительное обновление, большинство пользователей, вероятно, так и не попытались его установить», — заметил редактор портала Зак Боуден. По его словам, от неизвестной ошибки пострадали только владельцы ПК, которые стремятся ставить на свои устройства самые новые версии Windows.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео