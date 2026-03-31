Корпорация Microsoft признала серьезные проблемы своего актуального обновления для Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Central.

26 марта компания представила для пользователей персональных компьютеров (ПК) необязательное обновление — без патчей безопасности — с идентификатором KB5079391. Позже оказалось, что многие пользователи не смогли установить апдейт: при попытке загрузить его из «Центра обновления Windows» появляется ошибка. В Microsoft признали факт наличия проблемы.

Чтобы исправить сломанное обновление, специалисты Microsoft удалили его из открытого доступа. При этом у ряда пользователей KB5079391 продолжит отображаться в очереди, но установить его не получится.

«Поскольку это было необязательное предварительное обновление, большинство пользователей, вероятно, так и не попытались его установить», — заметил редактор портала Зак Боуден. По его словам, от неизвестной ошибки пострадали только владельцы ПК, которые стремятся ставить на свои устройства самые новые версии Windows.