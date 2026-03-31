Недавнее исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA), выявило наличие бактерий, скрытых внутри наиболее распространенного типа почечных камней.

Это неожиданное открытие ставит под вопрос десятилетия научных размышлений о том, как образуются эти болезненные камни.

"Этот прорыв ставит под сомнение давно принятую гипотезу о том, что эти камни образуются исключительно в результате химических и физических процессов, и наоборот, показывает, что бактерии могут находиться внутри камней и активно способствовать их образованию", заявила в пресс-релизе доктор Кимора Скотленд, соавтор исследования и доцент кафедры урологии.

Она подчеркнула, что это «открывает путь» к новым терапевтическим стратегиям, направленным на микробную среду почечных камней.

Бактерии не только находятся в камнях, но и являются неотъемлемой частью их структуры. С помощью электронного и флуоресцентного микроскопов доктор Скотленд и его коллеги обнаружили живые бактерии и бактериальные слои, так называемые биопленки, встроенные в кристаллы.

Почечные камни начинают образовываться, когда моча становится концентрированной, что приводит к росту кристаллов в моче. Эти кристаллы превращаются в камни, когда достигают размера, достаточного для того, чтобы не выводиться из организма с мочой. До сих пор было известно только об одном редком типе камней, содержащих бактерии.

Камни из кальций-оксалата, составляющие около 80% случаев почечных камней, до сих пор не считались содержащими бактерии. Когда исследователи окрасили распространенные почечные камни, чтобы обнаружить в них ДНК, они наблюдали флуоресцентные полосы, светящиеся ровными полосами, обнаруживая бактериальные слои.

Исследователи предполагают, что бактерии могут способствовать росту этих камней. Вместо того чтобы почечные камни образовывались исключительно в результате спонтанной минерализации кристаллов, бактерии могут способствовать накоплению последовательных слоев.

"Мы обнаружили новый механизм образования камней, который может объяснить, почему они так часто появляются", - сказала доктор Скотленд. Эти результаты также могут помочь объяснить связь между рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей и повторным образованием почечных камней, а также дать подсказки для будущего лечения этих заболеваний.

От 7% до 28% людей, страдающих почечными камнями, одновременно имеют инфекцию мочевыводящих путей.

Клинические последствия еще не до конца ясны, но это открытие поддерживает новую стратегию профилактики, направленную на уменьшение образования и роста камней, пояснил газете Epoch Times доктор Майкл Зелл, уролог, не участвовавший в исследовании.

«До сих пор считалось, что большинство камней образуются по так называемой модели перенасыщения, что приводит к кристаллизации и агрегации», — сказал он. «Это исследование свидетельствует о том, что некоторые камни содержат до сих пор не признанный бактериальный компонент, который может быть очагом инфекции, способствующей их образованию».

По его мнению, это открытие также свидетельствует о том, что для уменьшения образования и роста камней может оказаться целесообразным влияние на местный микробиом почек.

Как уменьшить риск

Частота возникновения почечных камней выросла по всему миру; новейшие данные свидетельствуют, что каждый одиннадцатый человек в течение жизни будет иметь почечный камень.

К факторам риска относятся наследственность, метаболический синдром, в частности, преддиабет, а также недостаточное потребление жидкости.

По словам доктора Джорджа Эллиса, хирурга-уролога из Флориды, не участвовавшего в исследовании, существует пять основных типов почечных камней:

-Камни из кальция оксалата, самые распространенные.

-Камни из фосфата кальция.

-Камни из струвита, связанные с инфекциями.

-Камни из мочевой кислоты, образующиеся в моче.

-Камни из цистина, которые встречаются реже.

«Несколько типов камней могут развиваться одновременно или появляться в течение жизни», - сказал доктор Эллис в интервью газете Epoch Times. «Лечение зависит от их химического состава. Некоторые из них можно лечить медикаментами, другие требуют хирургического вмешательства».

Уже существуют профилактические меры, в частности, пить больше воды, принимать антибиотики (в случае струвитных камней) или использовать лекарства, влияющие на основную причину образования камней, отметил доктор Эллис. Цитрат обычно используется для лечения кальцийоксалатных камней, предотвращая связывание кальция с оксалатом в моче.

Однако последние результаты исследований указывают на возможный дополнительный вариант лечения: назначение антибиотиков, «аналогично лечению струвитных камней», отметил он.

Доктор Скотленд вместе с коллегами планируют провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как бактерии взаимодействуют с кальциевыми камнями и почему некоторые пациенты более подвержены рецидивам.

«Наша мультиинституционная команда сейчас проводит исследования, чтобы определить, как бактерии и кальциевые камни взаимодействуют между собой», – сказала доктор Скотленд. «Мы хотим точно понять, что именно делает некоторых пациентов особенно уязвимыми к рецидивам и что именно в некоторых видах бактерий позволяет им образовывать эти камни».