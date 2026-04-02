Во время миссии Artemis II к Луне на борту космического корабля Orion произошла неисправность в системе туалета. О деталях сообщил портал Space.com.

Через несколько часов после запуска экипаж из четырех астронавтов обнаружил сбой в системе сбора мочи, входящей в Universal Waste Management System. О проблеме при запуске одной из частей системы сообщила специалист миссии Кристина Кох.

Представитель NASA Гэри Джордан в ходе трансляции уточнил: "Вентилятор туалета заклинило. Наземные команды разрабатывают инструкции, как получить доступ к вентилятору и очистить его, чтобы восстановить работу системы".

Директор полетных операций NASA Норм Найт пояснил, что причиной стала неисправность контроллера. При этом система для твердых отходов продолжала работать, однако функция сбора мочи была временно недоступна. В NASA уточнили, что экипаж использовал резервные средства: "В настоящее время используется резервная система управления отходами, предназначенная для сбора мочи".

После выполнения инструкций Центра управления полетами проблему удалось устранить. Кристина Кох сообщила: "Хьюстон, проверка прошла успешно".

Позднее из Центра управления передали: "Рады сообщить, что туалет готов к использованию. Рекомендуем дождаться выхода системы на рабочую скорость перед использованием и дать ей поработать после".

Кох ответила: "Отлично, так и сделаем".

Сообщается, что до устранения неисправности один из членов экипажа воспользовался резервным устройством для сбора мочи.