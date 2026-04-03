Космический корабль "Орион", совершающий полет к Луне в рамках миссии "Артемида-2" (Artemis II) с четырьмя астронавтами на борту, ушел с орбиты Земли и направился в сторону ее спутника, пишет DW. В четверг, 2 апреля, около 19:49 по времени Восточного побережья США (23:49 по Гринвичу, 00:49 по среднеевропейскому времени), двигатели корабля получили так называемый транслунный инжекционный импульс, что придало "Ориону" достаточное ускорение для выхода с земной орбиты.

По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), судя по предварительным отчетам, этот этап был пройден так, как и был запланирован. Таким образом между стартом миссии и началом стадии ее движения к Луне прошло чуть более 25 часов.

Over approximately 10 days, the Artemis II astronauts will orbit Earth twice before looping around the far side of the Moon in a figure eight and returning home. pic.twitter.com/udjejhxgVx — NASA (@NASA) April 2, 2026

Запуск космического корабля "Орион" в рамках лунной миссии "Артемида-2" состоялся 1 апреля в 18:35 по времени Восточного побережья США с мыса Канаверал во Флориде. Его экипажу предстоит за 10 дней совершить облет Луны и вернуться на Землю без посадки на лунную поверхность. Спутник Земли находится на расстоянии почти 400 000 километров от нее. Предыдущий полет на Луну состоялся более 50 лет назад, 7 декабря 1972 года, на космическом корабле "Аполлон-17".

Три этапа миссии "Артемида"

Новый запуск "Ориона" стал вторым этапом в истории новой лунной программы США. В декабре 2022 года завершился первый этап программы ("Артемида-1"): "Орион" в тестовом беспилотном режиме совершил полет к Луне, провел на ее орбите несколько недель и вернулся на Землю. В рамках третьего этапа программы - "Артемида-3" - на Луну должны высадиться люди.

В составе нынешнего экипажа "Ориона" - Рид Уайзман, Джереми Хансен, Кристина Кох и Виктор Гловер. Гловер стал первым афроамериканцем, а Кох - первой женщиной-астронавтом, принимающими участие в лунной миссии.

NASA объявила о создании программы "Артемида" в 2019 году. Ее цель - возвращение США на Луну, которое предполагает регулярные пилотируемые миссии и создание перевалочной базы для полетов на Марс.