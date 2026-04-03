В бронзовом веке домашний скот мог выступать связующим звеном между дикими животными и людьми.

Чуму бронзового века, обрушившуюся на Евразию на границе четвертого и третьего тысячелетий до нашей эры, могли переносить не блохи, как в более поздние эпохи, а овцы.

К такому выводу пришли учёные, которые обнаружили ДНК древнего возбудителя чумы - бактерии Yersinia pestis - в останках домашней овцы, найденной в Аркаиме – поселении, существовавшем в эпоху бронзового века на юге Урала. ДНК удалось выделить из зуба животного – при том, что ранее подобные следы находили только в человеческих останках.

Генетический анализ показал, что овца была заражена тем же типом возбудителя болезни, которая поражала людей в Евразии тысячи лет назад. Однако штаммы чумы бронзового века отличались от тех, что вызвали средневековую пандемию знаменитой «Чёрной смерти». У них отсутствовал ген, позволяющий бактерии выживать внутри блох. В силу этого обстоятельства авторы исследования поставили под сомнение классическую схему передачи инфекции «грызун — блоха — человек».

Новое открытие позволяет предположить, что в бронзовом веке домашний скот мог выступать связующим звеном между дикими животными и людьми. В те времена пастухи перегоняли овец, коров и лошадей по обширным пастбищам, где они регулярно контактировали с грызунами, птицами и тушами животных. В таких условиях заражение могло происходить через воду, останки животных или прямой контакт с представителями дикой фауны.

При этом сами домашние животные, по мнению учёных, постоянным «местом жительства» для бактерий не являлись – эту роль по-прежнему выполняли дикие грызуны, которые способны долгое время переносить патогены в природных популяциях.

Исследования в современных природных очагах чумы показывают, что овцы могут заражаться чумой от сурков, а затем передавать инфекцию людям.