Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пользователей не спрашивали: Windows принудительно обновили

Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

Компьютеры с Windows 11 24H2 начали принудительно обновлять до новой версии ОС.

Корпорация Microsoft запустила процесс принудительного обновления Windows 11. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Как рассказали журналисты, некоторые пользователи заметили, что их компьютеры под управлением Windows 11 24H2 были обновлены до версии 25H2. Позже в Microsoft признали, что инициировали процесс автоматического обновления, так как поддержка версии 24H2 скоро истечет — 13 октября 2026 года.

Windows 11 25H2 начали распространять еще в сентябре 2025 года. В компании объяснили, что обновятся все устройства, работающие под управлением операционных систем (ОС) Windows 11 Home и Pro. Исключение составят компьютеры с корпоративной лицензией — по задумке Microsoft, на них обновление запустят специалисты IT-отделов организаций.

В Microsoft рассказали, по каким причинам пришлось запустить процесс принудительного обновления. «Устройства, работающие под управлением старых версий, больше не будут получать исправления известных проблем, обновления часовых поясов, техническую поддержку, а также ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления», — подчеркнули в компании.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео