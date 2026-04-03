Корпорация Microsoft запустила процесс принудительного обновления Windows 11. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Как рассказали журналисты, некоторые пользователи заметили, что их компьютеры под управлением Windows 11 24H2 были обновлены до версии 25H2. Позже в Microsoft признали, что инициировали процесс автоматического обновления, так как поддержка версии 24H2 скоро истечет — 13 октября 2026 года.

Windows 11 25H2 начали распространять еще в сентябре 2025 года. В компании объяснили, что обновятся все устройства, работающие под управлением операционных систем (ОС) Windows 11 Home и Pro. Исключение составят компьютеры с корпоративной лицензией — по задумке Microsoft, на них обновление запустят специалисты IT-отделов организаций.

В Microsoft рассказали, по каким причинам пришлось запустить процесс принудительного обновления. «Устройства, работающие под управлением старых версий, больше не будут получать исправления известных проблем, обновления часовых поясов, техническую поддержку, а также ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления», — подчеркнули в компании.