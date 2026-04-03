Выявлен неочевидный фактор тяжелого повреждения печени

Дата публикации: 03.04.2026
ФОТО: Unsplash

Редкое, но сильное употребленияе алкоголя повышает риск повреждений печени.

Редкие эпизоды сильного употребления алкоголя могут значительно повышать риск серьезных повреждений печени. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, результаты их работы опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Исследование показало, что у людей с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени (MASLD) риск развития фиброза — опасного рубцевания тканей — почти в три раза выше, если они хотя бы раз в месяц употребляют большое количество алкоголя за один день. При этом речь идет о так называемом эпизодическом злоупотреблении: четыре и более порций для женщин и пять и более для мужчин за один раз.

Ученые проанализировали данные более 8 тысяч взрослых из национальной базы здоровья США и сравнили людей с одинаковым средним уровнем потребления алкоголя. Оказалось, что важен не только общий объем, но и характер употребления: те, кто «выпивает редко, но много», сталкиваются с более высоким риском повреждения печени, чем те, кто распределяет тот же объем равномерно.

Авторы объясняют это тем, что большие дозы алкоголя за короткое время перегружают печень и усиливают воспаление, что со временем приводит к рубцеванию тканей. Особенно уязвимы люди с лишним весом, диабетом и другими метаболическими нарушениями.

#медицина #алкоголь #печень #здоровье
