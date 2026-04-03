Китай запустил ракету-носитель /РН/ Лицзянь-2 Y1 /Lijian-2 Y1/ с тремя спутниками на борту.

Ракета-носитель стартовала с пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн" /Северо-Западный Китай/ и успешно вывела спутники на заданную орбиту.

Среди спутников был испытательный грузовой космический корабль "Цинчжоу", разработанный Академией инноваций в области микроспутников Китайской академии наук. В ходе испытательного полета на борту "Цинчжоу" будут проведены тесты в рамках 27 проектов с общей полезной нагрузкой 1,02 тонны. При этом они будут проводиться на высотах от 200 до 600 км.

Этот пуск стал первым полетом РН Lijian-2. По словам разработчиков, это первая китайская ракета-носитель, использующая конструкцию с "универсальным сердечником ускорителя". Ракета с такими характеристиками, как общая длина 53 метра, взлетная масса 625 тонн и стартовая тяга 753 тонн, обладает грузоподъемностью 8 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км и 12 тонн на низкую околоземную орбиту высотой 200 км.

"Ракета Lijian-2 знаменует собой новую веху в развитии системы грузовых перевозок между Землей и космосом нового поколения в Китае", - заявил Ян Хаолян, руководитель проекта РН Lijian-2. Он отметил, что это означает переход от зависимости от одного типа ракеты или подхода к более систематической структуре, в которой несколько типов ракет-носителей обеспечивают взаимную поддержку, взаимное резервирование и гибкое развертывание.

Он добавил, что подобная системная способность имеет основополагающее значение для обеспечения долгосрочной стабильной работы космической станции, а также повышения безопасности и надежности грузовых перевозок.

Ян Хаолян сообщил, что разработчики в настоящее время работают над технологией многоразовых ракет. Они уже завершили первоначальные испытания на более компактном аппарате для проверки ключевых технологий, таких как управление посадкой в заданную точку, и планируют провести дополнительные испытания по возвращению ракеты в конце этого года.

По словам разработчиков, коммерческие ракеты, как ожидается, будут играть все более важную роль в космических миссиях страны, способствуя снижению затрат и повышению эффективности при сохранении высоких стандартов безопасности.