Команда мессенджера Telegram продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, 65 миллионов россиян продолжают пользоваться приложением каждый день, а 50 миллионов из них ежедневно отправляют сообщения. Он подчеркнул, что попытки блокировки Telegram привели к сбоям в работе российских банков.

«Теперь вся нация мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться — делая трафик Telegram еще труднее для обнаружения и блокировки», — пообещал он.