Авианосец США USS Abraham Lincoln, несмотря на возможность нести до 90 современных самолетов, без сопровождения эсминцев, атомных субмарин и судов снабжения фактически превращается в "плавучий аэропорт" с крайне ограниченными боевыми возможностями.

Материал WioNews отмечает, что без систем ПВО "Эгида", крылатых ракет "Томагавк" и логистической поддержки авиакрыло корабля теряет боеспособность уже через несколько дней. В случае конфликта с Ираном авианосец становится уязвимым к баллистическим ракетам, гиперзвуковым ударам и атакующим дронам.

Эсминцы с управляемыми ракетами обеспечивают авианосцу радиолокационный и противоракетный щит, а субмарины помогают обнаруживать подводные угрозы, включая иранские подлодки типа "Кило". Без этих элементов поддержки торпедные атаки и другие угрозы могут остаться незамеченными, а пилоты вынуждены действовать против полностью функционирующей ПВО противника.

Кроме того, интенсивные боевые вылеты быстро расходуют топливо и боеприпасы, что делает суда снабжения критически важными для поддержания боевой эффективности авианосца.

Таким образом, эксперты подчеркивают, что USS Abraham Lincoln не может эффективно действовать в одиночку и крайне зависит от поддержки ударной группы кораблей для защиты и выполнения наступательных задач.