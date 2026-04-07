Российские полярные исследователи нашли самое теплое место в Антарктиде 0 319

Техно
Дата публикации: 07.04.2026
Изображение к статье: Фактически это курорт на ледовом континенте.

Фактически это курорт на ледовом континенте.

Свободная ото льда зона занимает порядка 2,2 кв км.

В Антарктиде открыт новый географический объект — оазис на мысе Беркс, его обнаружили ученые из России, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

«Всестороннее изучение 18-и ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», — сказано в сообщении.

Оазис покрыт горами и долинами, среднегодовая температура воздуха там составляет около минус 12 градусов, а свободная ото льда зона занимает порядка 2,2 кв км.

Ранее этот оазис был ошибочно классифицирован как нунатак — изолированное скальное образование, выступающее из ледника. Однако после тщательного изучения множества озер с различными характеристиками, территория была официально признана оазисом.

По решению Учёного совета Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), оазис был назван в честь Арнольда Богдановича Будрецкого — выдающегося полярного исследователя и первооткрывателя Антарктиды.

Окончательное утверждение названия оазиса состоится на заседании Международного научного комитета по изучению Антарктики (SCAR).

#климат #Антарктида #география
