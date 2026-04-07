Эксперты рекомендуют ознакомиться с малоизвестными свойствами кофе, которые могут привести к нежелательным последствиям.

Для большинства из нас кофе - это не просто напиток, а настоящий ритуальный наркотик. Многие начинают свой день с чашечки ароматного кофе, иначе не смогут по-другому проснуться, а потом пьют его в течение всего дня, не считая. А в день врачи разрешают употреблять всего две чашки кофе и не более того.

Семь побочных эффектов кофе, о которых вы могли даже не знать:

Повышение уровня соляной кислоты в желудке, которое может вызвать развитие проблем с пищеварением. Чем больше кофе, тем выше уровень кортизола в организме. Как выяснилось, кофе стимулирует производство гормонов стресса, а не успокаивает нервы, как многие думали. Способствует появлению раковых клеток и злокачественных образований. Все дело в том, что кофе содержит в своем составе канцерогенное вещество "акриламид", а канцерогены, как известно, способствуют развитию рака. Вымывает минералы из организма. Кофе препятствует усвоению железа, кальция и магния, а это жизненно необходимые минералы, поэтому увлекаться данным напитком категорически не рекомендуется. Стимулирует кишечник, из-за чего может появиться диарея. Кофе, особенно натуральный, обладает слабительным свойством. Провоцирует появление изжоги. Кофе способен расслабить нижнюю пищеводную мышцу "сфинктер", поэтому пища может вернуться назад, вызывая кислотный рефлюкс и изжогу. Все напитки и продукты, содержащие кофе, обладают таким же свойством. Способствует образованию язв на стенках органов желудочно-кишечного тракта. Компоненты в кофе действуют на слизистые органов пищеварения, как раздражитель, от чего и появляются язвы.

Оказывается, кофе не так безвреден, как кажется на первый взгляд. Если у вас уже проявились побочные эффекты после регулярного употребления кофе, то следует отказаться от привычки пить его литрами.