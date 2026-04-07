Выпив чашечку кофе, вы запускаете химическую лабораторию: что советуют эксперты 0 635

Дата публикации: 07.04.2026
Изображение к статье: Множество людей предпочитают начинать свой день с чашечки ароматного кофе.

Множество людей предпочитают начинать свой день с чашечки ароматного кофе.

Напиток содержит в своем составе вредные вещества.

Эксперты рекомендуют ознакомиться с малоизвестными свойствами кофе, которые могут привести к нежелательным последствиям.

Для большинства из нас кофе - это не просто напиток, а настоящий ритуальный наркотик. Многие начинают свой день с чашечки ароматного кофе, иначе не смогут по-другому проснуться, а потом пьют его в течение всего дня, не считая. А в день врачи разрешают употреблять всего две чашки кофе и не более того.

Семь побочных эффектов кофе, о которых вы могли даже не знать:

  1. Повышение уровня соляной кислоты в желудке, которое может вызвать развитие проблем с пищеварением.

  2. Чем больше кофе, тем выше уровень кортизола в организме. Как выяснилось, кофе стимулирует производство гормонов стресса, а не успокаивает нервы, как многие думали.

  3. Способствует появлению раковых клеток и злокачественных образований. Все дело в том, что кофе содержит в своем составе канцерогенное вещество "акриламид", а канцерогены, как известно, способствуют развитию рака.

  4. Вымывает минералы из организма. Кофе препятствует усвоению железа, кальция и магния, а это жизненно необходимые минералы, поэтому увлекаться данным напитком категорически не рекомендуется.

  5. Стимулирует кишечник, из-за чего может появиться диарея. Кофе, особенно натуральный, обладает слабительным свойством.

  6. Провоцирует появление изжоги. Кофе способен расслабить нижнюю пищеводную мышцу "сфинктер", поэтому пища может вернуться назад, вызывая кислотный рефлюкс и изжогу. Все напитки и продукты, содержащие кофе, обладают таким же свойством.

  7. Способствует образованию язв на стенках органов желудочно-кишечного тракта. Компоненты в кофе действуют на слизистые органов пищеварения, как раздражитель, от чего и появляются язвы.

Оказывается, кофе не так безвреден, как кажется на первый взгляд. Если у вас уже проявились побочные эффекты после регулярного употребления кофе, то следует отказаться от привычки пить его литрами.

Читайте нас также:
#кофе #рак #здоровье
