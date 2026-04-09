Компания Apple столкнулась с трудностями в ходе инженерных испытаний первого складного iPhone, что может привести к задержкам в массовом производстве и поставках, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инженерные проблемы

«На ранней стадии тестового производства возникло больше проблем, чем ожидалось. Потребуется время, чтобы устранить их. Текущая ситуация может поставить под угрозу сроки массового производства», — сказал один из собеседников.

Другой источник сообщил, что потенциальная задержка вызвана инженерными проблемами производства складного iPhone, подчеркнув, что Apple и цепочка поставок работают в сжатые сроки, поэтому времени для решения инженерных задач не хватает.

Планы под угрозой

Изначально Apple планировала произвести 7–8 млн складных iPhone, по данным издания. На их долю приходится менее 10% от запланированного объема производства новой линейки в этом году. При этом поставщики рассчитывают на успешные результаты в ходе продаж, потому что внедрение нового дизайна требует обновления компонентов.

Согласно прогнозам исследовательской компании IDC, поставки складных смартфонов вырастут примерно на 30% в 2026 году, это обусловлено в том числе выходом новой модели iPhone.

В 2025-м мировые поставки складных телефонов достигли примерно 20,6 млн единиц, что примерно на 10% больше, чем в предыдущем году.

Отстают от Samsung

Новостной портал MacRumors сообщал, что Apple планирует выпустить складной смартфон в новом 18-м поколении iPhone в рамках линейки iPhone 18 Pro. Презентация складного смартфона должна была состояться осенью 2026 года.

Новый iPhone будет представлять из себя гибрид смартфона Apple и планшета iPad. Предполагается, что складной iPhone будет иметь соотношение сторон 4:3, как у iPad, и в разложенном виде будет оснащен OLED-дисплеем размером с iPad mini.

С 2019 года массовое производство складных смартфонов запустила Samsung.