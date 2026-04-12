Стратегические запасы авиатоплива в Европе могут оказаться недостаточными для обеспечения полетов в разгар лета в ряде регионов, пишет Corriere della Sera со ссылкой на источники среди поставщиков авиатоплива и авиакомпаний Евросоюза.

Пять тонн в одни руки

В статье отмечается, что ситуация с керосином более критическая, чем сообщалось ранее. В настоящий момент лишь две страны имеют аварийные запасы керосина на 90 дней, в то время как большинство не смогут пережить кризис, длящийся более 30 дней, а некоторые имеют запасы лишь на 8–10 дней.

Издание смогло ознакомиться с перепиской между поставщиками и авиакомпаниями: некоторые аэропорты обсуждают ограничение максимальной выгрузки до 5 т на самолет, а также невозможность заправки частных самолетов ради приоритетной доставки на регулярные рейсы.

Европа импортирует 43% от всего авиационного топлива через Персидский залив. В связи с запретом прохода нефтяных танкеров в регионе континент столкнулся с резким сокращением объемов накануне пика пассажиропотока.

Вся надежда на США

Corriere пишет, что ситуацию также осложняет тот факт, что нефтеперерабатывающие заводы в Европе уже работают на пределе своих возможностей и у континента нет возможности увеличить производственные квоты. Источники издания опасаются, что если в мае из Персидского залива не начнут прибывать суда, сначала может начаться изъятие топлива из стратегических резервов, а затем и прекращение поставок керосина в аэропортах некоторых стран.

В настоящий момент Ближний Восток не способен обеспечить Европу керосином, а Азия, несмотря на огромные нефтеперерабатывающие мощности, сохраняет производство внутри стран. В данном случае единственной альтернативой для Европы являются США. «Но нам нужно выяснить, по какой цене и на каких условиях», — подчеркивают источники Corriere.

8 апреля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мировой энергетический кризис будет иметь долгосрочные последствия. «Кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, масштабнее всех трех предыдущих кризисов (нефтяные кризисы 1973, 1979 и 2022 годов) вместе взятых», — сказал он.