В эти выходные, с 24 по 26 апреля, на Кипсале свои двери откроет международная выставка автомобильной индустрии Auto 2026», которая удивит многочисленными премьерами новых моделей, только что появившихся на латвийском рынке.

В программе – различные гоночные болиды и уникальные тюнинговые проекты, в том числе самый узкий в мире (50 см!) автомобиль из Италии. Не обойдется без спортивной темы – современные машины для дрифта и автогонок, а также классические спорткары, которые добились успеха даже на гонках в пустыне.

От классических соревнований в Сицилии до приключений по балтийским автодорогам

Созданный в 1979 году, Porsche представляет собой тщательно продуманную реконструкцию в честь легендарных автомобилей RSR, фаворитов Martini & Rossi, которые доминировали на знаменитой гонке Targa Florio в начале 70-х годов. В версии RennSport Rennwagen (RSR) автомобиль лишен лишнего веса, оснащен подвеской, приспособленной для гоночных трасс, а двигатель доработан в соответствии со спецификациями RSR. Нынешний владелец заботился об этом 911 последние 15 лет.

У автомобиля была насыщенная и разнообразная жизнь – он участвовал в гонках Porsche Club of America в США, стартовал в латвийском ралли Youngtimer в Талси и провел много счастливых лет, проезжая по исторической трассе Targa Florio, которая извивается по горным дорогам на Сицилии. Когда он не выезжал на эти легендарные дороги, Porsche с гордостью выставлялся в музее Targa Florio.

Сегодня этот особенный Porsche прибыл в Латвию, готовый начать новую главу и отправиться в новые приключения по дорогам Прибалтики. На выставке Auto 2026 спорткар можно будет увидеть на стенде путеводителя WhatCar?.

Победитель на легендарном Нюрбургринге – BMW M6 GT3

Среди современных гоночных автомобилей на выставке будет представлен победитель всемирно известной немецкой гоночной трассы Нюрбургринг. Победа Rowe Racing в 2020 году на BMW M6 GT3 в 24-часовой гонке на выносливость в Нюрбургринге стала одним из самых исторических моментов в истории команды.

Чтобы одержать такую победу, автомобилю требовалось идеальное сочетание мощности, выносливости и аэродинамики. BMW M6 GT3 оснащен 4,4-литровым турбодвигателем V8, мощность которого увеличена до 585 л.с. Такой гоночный болид весит всего 1,3 тонны и разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды. Его максимальная скорость достигает 300 км/ч.

В гоночном сезоне он обогнал таких конкурентов, как Ferrari 488 GT3, Lamborghini Huracan GT3 Evo и Porsche 911 GT3 R.

Классический Land Rover с современного Дакара

Литовский автоспортсмен и любитель бездорожья Каролис Райшис представлял свою страну на прошлогоднем ралли-рейде Дакар на автомобиле Land Rover 109 Station Wagon 1978 года выпуска и занял 1-е место в классе исторических автомобилей в ходе двухнедельных соревнований, получив желанную всеми участниками статуэтку бедуина.

Путь Каролиса Райшиса к ралли Дакар начался летом 2024 года, когда он приобрел почти пятидесятилетний внедорожник Defender. Привезенный из Швеции, он нуждался в полной реставрации. Чтобы успеть должным образом подготовить его к соревнованиям и отправить в Саудовскую Аравию, бригада механиков в мастерской Вильнюсского автомобильного музея работала буквально без остановки.

За месяц машина прошла необходимую переделку: был установлен дополнительный топливный бак, оригинальный двигатель был заменен на более мощный Rover V8, а критически важные детали – на более прочные. Его целью было испытать все то, что и гонщики в 1979 году, когда ралли было организовано впервые и победу на идентичном 109 Station Wagon одержали два брата из Франции.

Дрифт-гонка на BMW с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил

Латвийский гонщик Pro-класса по дрифту Эдгарс Крогерис в этом сезоне выйдет на старт с совершенно новым проектом дрифт-кара – BMW 2-й серии, созданным на базе самой спортивной модификации серии M2. В первый день выставки Auto 2026, 24 апреля, в 14:00 посетители смогут принять участие в премьере нового гоночного автомобиля, а также лично встретиться с самим спортсменом.

Дрифт-кар Крогериса сохранил двигатель V8 с турбокомпрессором и мощностью около 1000 лошадиных сил от предыдущего гоночного авто, тем самым значительно превосходя серийную BMW M2, от которой остались лишь тормоза.

Это не единственный гоночный автомобиль На латвийском стенде дрифта – в течение всех трех дней выставки будет возможность познакомиться не только с этим BMW и еще одним дрифт-автомобилем Nissan класса Pro, но и встретиться с самими спортсменами, принять участие в конкурсах и узнать об открытии дрифт-сезона и этапах Drift Masters в Латвии.

Легендарные роторные двигатели в автомобилестроении и гонках

Роторные двигатели отличаются от традиционных поршневых двигателей своей уникальной конструкцией. Вместо поршней, движущихся в цилиндрах вверх и вниз, роторный двигатель использует треугольный ротор, который эксцентрично вращается в овальной камере. Это вращение за один полный оборот последовательно выполняет такты сжатия, зажигания и выхлопа в трех различных частях камеры.

Такая конструкция делает двигатель чрезвычайно компактным, легким и способным достигать очень высоких оборотов, обеспечивая плавную и непрерывную подачу мощности с минимальными вибрациями. Двигатели такого типа широко использовались в серийном автомобилестроении, а также в гонках японской компанией Mazda, например, в моделях RX-7 и RX-8.

На выставке этим уникальным моторам, которые в 1991 году помогли одержать победу в 24-часовой гонке на выносливость в Ле-Мане на болиде Mazda 787B, будет посвящен отдельный стенд. Будет представлен автомобиль Mazda RX-8, а также разобранные роторные двигатели, в том числе с различными повреждениями. Цель экспозиции — поделиться знаниями и показать, что при наличии соответствующих навыков двигатели такого типа можно ремонтировать и самостоятельно. Посетители смогут проверить свои знания и практические навыки, попробовав собрать ротор или даже весь двигатель.

Выставка объединяет три раздела: «Новые автомобили», в котором в этом году представлено небывалое количество новинок, «Автомеханика» – решения в области обслуживания и ремонта автомобилей, и Auto Exotica – впечатляющие автомобили для хобби и спорткары.

Время работы: 24-25 апреля 10.00–19.00; 26 апреля 10.00–17.00

Входные билеты: Взрослым – 12 EUR Студентам, школьникам, пенсионерам, лицам с инвалидностью – 8 EUR Семейный билет (2 взрослых + 1 ребенок до 18 лет) – 25 EUR. За каждого следующего ребенка – 3 EUR

Автостоянка – 5 EUR (до 4 часов), каждый следующий час + 2 EUR. 25 и 26 апреля посетители смогут бесплатно пользоваться парковкой P3 (улица Матрожу), откуда каждые 5 минут будет курсировать автобус до выставки.