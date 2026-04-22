Захватывающее открытие: «глупое золото» оказалось кладезем лития для батарей

Дата публикации: 22.04.2026
В древних сланцах, среди минерала, известного как "глупое золото", ученые обнаружили неожиданные запасы лития. Это прорывное открытие обещает революционизировать добычу ценного металла, сделав ее экологичнее и доступнее, что значительно удешевит производство современных аккумуляторов.

Мировое научное сообщество взбудоражено новым открытием: в минерале пирите, который долгое время считался абсолютно бесполезным отходом, найдены значительные залежи лития. Об этом сенсационном исследовании, проведенном Университетом Западной Вирджинии, сообщает ScienceDaily.

В рамках проекта ученые тщательно изучили пятнадцать образцов древнего сланца, сформировавшегося примерно 380 миллионов лет назад в бассейне Аппалачей. Именно в этой породе был обнаружен пирит, широко известный как "глупое золото" из-за своего обманчивого блеска.

Каково же было изумление экспертов, когда выяснилось, что внутри этого "глупого золота" таится литий – металл, абсолютно незаменимый для производства современных аккумуляторов. Осадочный геохимик Шейли Бхаттачарья, ключевой участник проекта, подчеркнула, что обнаружение столь значительных объемов лития в пирите сланца – "что является неслыханным".

Она считает это открытие поистине уникальным, ведь до сих пор науке было крайне мало известно о какой-либо связи лития с серосодержащими минералами. "Я пытаюсь понять, как литий и пирит могут быть связаны между собой", – поделилась Бхаттачарья в интервью для прессы, выражая свое научное любопытство.

Ученые с энтузиазмом отмечают, что этот инновационный метод добычи обещает быть куда более экологичным по сравнению с традиционными шахтами. Применение промышленных отходов и уже существующих сланцевых пород позволит извлекать ценный металл, избегая необходимости в создании новых, разрушительных карьеров.

Согласно актуальным данным, потребность в литии неуклонно возрастает, что обусловлено глобальным переходом на электромобили и активным развитием солнечной энергетики. Несмотря на то, что исследование пока находится на начальном этапе, оно вселяет огромную надежду на разработку более экономичных и экологически чистых методов добычи.

"Мы можем говорить об устойчивой энергии, не используя много энергетических ресурсов", – заключила Шейли Бхаттачарья, подчеркивая потенциал открытия для будущего энергетики.

