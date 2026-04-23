Новый фильм выдвинул версию о двух создателях биткоина. Кто они?

Дата публикации: 23.04.2026
Вышел документальный фильм Finding Satoshi, авторы которого предполагают, что за созданием биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото могли стоять два человека — Хэл Финни и Лен Сассаман.

Одна монета на двоих

Финни давно считается одним из наиболее вероятных кандидатов. В новой версии ему отводится роль разработчика, тогда как Сассаман мог отвечать за тексты и концепцию (white paper). Оба были частью криптографического сообщества шифропанков и работали с технологиями приватности и цифровых денег, из которых в итоге и вырос биткоин.

Теория основана на анализе ранней активности создателя биткоина, его цифровых следов и биографий кандидатов. В частности, отдельные нестыковки, когда сообщения от имени Сатоши появлялись в моменты, когда Финни не мог находиться за компьютером, в фильме объясняются работой в паре.

Крипту на тот свет не заберешь

Создатель биткоина исчез из публичного пространства в 2011 году, незадолго до смерти Сассамана. Оба уже ушли из жизни, что, по версии авторов, может объяснять, почему связанные с Сатоши крупные запасы биткоинов до сих пор остаются без движения.

Авторы подчеркивают, что это одна из версий, но считают ее наиболее правдоподобной среди существующих.

В начале месяца The New York Times опубликовала подробное расследование, в котором предполагается, что создателем первой криптовалюты мог быть британский криптограф и сооснователь компании Blockstream Адам Бэк.

#криптовалюта #биткоин
