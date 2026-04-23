Управление генерального инспектора NASA предполагает, что демонстрация новых скафандров сможет состояться не раньше 2031 года. Таким образом высадка на Луну в 2028 году может не состоятся. Глава космического агентства США настаивает на том, что все будет сделано вовремя.

В новом отчете Управления генерального инспектора NASA сказано, что космическое агентство не сможет представить скафандры нового поколения для высадки на Луну к 2028 году. Именно тогда должна состояться миссия "Артемида-4", когда люди впервые с 1972 года должны вернуться на поверхность Луны. Но глава NASA Джаред Айзекман заявил, что новые скафандры будут готовы для демонстрации и тестирования в космосе уже в 2027 году, пишет Фокус.

Сейчас астронавты NASA используют скафандры для выхода в открытый космос c Международной космической станции (МКС), которые были разработаны в начале 80-х годов прошлого века. Во время программы "Аполлон" астронавты NASA бродили по Луне в скафандрах, созданных в 60-х годах XX века. То есть оба типа этих скафандров требуют замены.

В новом отчете Управление генерального инспектора NASA сказано, что, в частности, новый лунный скафандр не будет готов к использованию до 2031 года. Это значит, что запланированная на 2028 года высадка астронавтов NASA на Луну может не состоятся.

Изначально NASA самостоятельно пыталось создать новый лунный скафандр, но это не получилось сделать. Как сказано в отчете, это одна из причин того, почему астронавты не смогли приземлиться на Луне в 2024 году, а затем пилотируемые миссии неоднократно переносились.

Сейчас для NASA создает новый лунный скафандр компания Axiom Space. Она также разрабатывает новый скафандр для выхода в открытый космос с борта МКС. В отчете сказано, что задержки в разработке лунного скафандра могут повлиять на срок выполнения миссии "Артемида-4".

Но глава NASA Джеред Айзекман уверяет, что новый лунный скафандр из-за нового подхода к разработке будет готов для демонстрации и проверки уже в 2027 году. Айзекман заявил, что он уверен в том, что астронавты приземляться на Луне в 2028 году в скафандрах компании Axiom Space.

По словам Айзекмана, испытание новых лунных скафандров пройдет в рамках миссии "Артемида-3" на низкой околоземной орбите. Во время этой миссии астронавты должны провести тестирование процесса стыковки космчиеского корабля "Орион" и лунного посадочного модуля. Это может быть модуль от компании Blue Origin или же от компании SpaceX.