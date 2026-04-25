Европейское космическое агентство (ЕКА) уничтожило направленным взрывом 52-метровую мобильную башню обслуживания стартового комплекса российских ракет "Союз-СТ" на космодроме Куру во французской Гвиане, сообщил в четверг, 23 апреля, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец. До взрыва башни на пусковой установке были разрезаны четыре ферменные опоры - так называемый "тюльпан", на котором висела ракета перед стартом, - и демонтированы кабель-мачты, пишет DW.

Оставшаяся инфраструктура - монтажно-испытательный комплекс, железная дорога, хранилища жидкого кислорода и заправочные станции - перейдет стартапу Maiaspace, "дочке" французской Arianespace, для запусков новой ракеты. Для этого планируется сохранить до 80% прежней инфраструктуры. Первый пуск ракеты Maia намечен на 2027 год.

Конец 15-летнего партнерства

Совместная программа ESA и Роскосмоса "Союз на Куру" по коммерческим запускам продолжалась 15 лет: за это время с космодрома было произведено 26 успешных пусков. После вторжения России в Украину США и ЕС ввели санкции против российской космической отрасли, и Роскосмос в феврале 2022 года объявил о прекращении пусков и отозвал российских специалистов.

Куру выгоднее Байконура для коммерческих запусков: близость к экватору дает ракетам прибавку к скорости за счет более быстрого вращения поверхности Земли.

Ракета Maia и новые контракты

Компания Maiaspace была основана в 2022 году. Ее двухступенчатая ракета Maia длиной 50 м и диаметром 3,5 м будет оснащена тремя кислородно-метановыми двигателями Prometheus на первой ступени и одним в вакуумном исполнении - на второй. В одноразовом варианте ракета сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту до 1,5 т груза, в частично многоразовом - до 500 кг. Предусмотрен также разгонный блок Colibri.

В марте 2025 года Maiaspace заключила первый коммерческий контракт с французской компанией Exotrail, а в январе 2026-го - соглашение с Eutelsat на запуски спутников OneWeb.