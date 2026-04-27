Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством.

В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Управляющий ветропарком заявил, что турбина упала из-за сильного ветра. На месте происшествия немедленно было отключено электроснабжение.

«Вчера около половины второго я получил от Sadales tīkls информацию о том, что в Приекульской волости во время ветра сломался ветрогенератор. Я оперативно отреагировал, осмотрел место и от представителя Sadales tīkls получил подтверждение, что электричество отключено. Угрозы ни для кого не было», — рассказал руководитель управления объединения Приекульской волости Андрис Разма.

Всего в ветропарке находится пять турбин небольшой мощности. Мощность каждой турбины составляет 200 киловатт, а общая мощность парка — один мегаватт. Турбины не новые — они были произведены еще в 90-х годах ХХ века, однако нынешний владелец приобрел их пять-шесть лет назад.

Янис Мейстерс, владелец предприятия Jaunmiki, которому принадлежит этот ветропарк, признал, что у турбин уже ранее были технические проблемы и они не были в рабочем состоянии.

Для восстановления ветропарка потребовались бы значительные инвестиции, поэтому планировалась его продажа, и соглашение с потенциальным покупателем было намечено уже на май этого, 2026, года.

В осмотре [турбины] в понедельник также участвовали эксперты Госбюро по контролю за строительством. Директор бюро Байба Витолиня пояснила, что в опоре турбины обнаружена трещина, вызванная коррозией, которая, вероятно, и стала причиной падения турбины при сильном ветре.

«Возможно также, что то, что установка не эксплуатировалась сказалось на устойчивости конструкции. Главный вывод заключается в том, что оборудование было изношено. Вероятно, за ним недостаточно ухаживали. Но, конечно, чтобы точнее определить причины, владельцу парка необходимо провести техническое обследование сооружений», — отметила Витолиня.

Она также пояснила, что надзор за таким ветропарком находился в ведении местной строительной инспекции.

В настоящее время нет нормативных актов, определяющих, как часто должны проводиться проверки подобных объектов,

однако владелец обязан обеспечивать, чтобы они не представляли опасности. Витолиня также сообщила, что сейчас разрабатываются изменения в регулировании, чтобы это изменить.