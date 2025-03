Your browser does not support the video tag.

Аист обнаружен на белорусской дороге. На видео видно, что аист решил пройтись пешком и для пересечения шоссе благоразумно выбрал пешеходный переход. Убедившись, что транспортное средство остановилось, птица не спеша с достоинством пересекла проезжую часть. Подав тем самым пример неразумным людям, привыкшим перебегать дорогу в неположенном месте.

Поделиться статьей