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Правда ли, что собаки наносят большой вред окружающей среде? 1

В мире животных
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Правда ли, что собаки наносят большой вред окружающей среде?

ГОВОРЯТ, ЧТО питомцы, в частности собаки, наносят большой вред окружающей среде...

Это не истина, а всего лишь гипотеза. Например, с ней согласен профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) Грегори Окин.

Он считает: домашние питомцы вредят экологии тем, что потребляют много мяса. По его данным, только в США 160 млн собак и кошек ответственны за 25-30% негативного воздействия на окружающую среду. Этот вред исследователь сравнивает с выбросом 64 млн т углекислого газа, что сопоставимо с последствиями использования 13 млн автомобилей в течение года.

Многие эксперты выступают против таких оценок. Так, профессор Университета Иллинойса (CIF) Келли Соунсон констатирует: большинство кормов для питомцев основано на переработке вторичных продуктов пищевой промышленности, поэтому некорректно сравнивать экологические затраты на корма с человеческим потреблением.

#собаки #котики
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Комментарии (1)

  • НС
    Николай Семёнов
    28-го марта

    Самый большой вред природе наносят двуногие собаки

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