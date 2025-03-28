Правда ли, что собаки наносят большой вред окружающей среде?

Это не истина, а всего лишь гипотеза. Например, с ней согласен профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) Грегори Окин.

Он считает: домашние питомцы вредят экологии тем, что потребляют много мяса. По его данным, только в США 160 млн собак и кошек ответственны за 25-30% негативного воздействия на окружающую среду. Этот вред исследователь сравнивает с выбросом 64 млн т углекислого газа, что сопоставимо с последствиями использования 13 млн автомобилей в течение года.

Многие эксперты выступают против таких оценок. Так, профессор Университета Иллинойса (CIF) Келли Соунсон констатирует: большинство кормов для питомцев основано на переработке вторичных продуктов пищевой промышленности, поэтому некорректно сравнивать экологические затраты на корма с человеческим потреблением.