Почему некоторые животные эволюционируют гораздо быстрее других

Некоторые ученые спорят о том, какие из позвоночных животных эволюционируют наиболее быстро.

По словам Майкла Бентона из Университета Бристоля, есть две версии. Одна базируется на врожденных особенностях некоторых организмов, а вторая на влиянии окружающей среды.

К примеру, рептилии гаттерии, или туатары, считаются одними из самых стремительных «гонщиков» в плане эволюции, несмотря на их стабильный внешний вид, не менявшийся миллионы лет. Исследования показывают, что их молекулярная эволюция происходит удивительно быстро.

Однако Майкл Ли из Университета Флиндерса считает более интересными в этом контексте цихлид из озера Виктория. В течение минувших 15 тыс. лет они диверсифицировались в больше чем 500 видов, занимая различные экологические ниши и адаптируясь благодаря уникальным анатомическим особенностям и селективному спариванию, что позволяет им быстро создавать новые “версии” себя.