Мейн-кун из Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост

Кот по кличке Пагсли Аддамс из американского штата Миннесота официально признан обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек в мире – 47 см в длину. Об этом написали на сайте книги рекордов Гиннеса.

Мейн-кун живет в городе Маунд вместе с хозяйкой Амандой и тремя другими котами. Его хвост всегда привлекал внимание — он не только невероятно длинный, но и везде успевает «поучаствовать»: мешается под ногами и попадает в лицо хозяйке, когда Пагсли требует еды.

Ветврачи измерили хвост кота — его длина составила 46,99 см. Это позволило Пагсли побить предыдущий рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладателя самого длинного хвоста среди ныне живущих домашних кошек.

Хозяйка уверена, что кот осознает свою уникальность. «Когда я впервые отвела его к ветеринару, он сказал: «Это очень длинный хвост». И я посмотрела на него и подумала: «Да… так оно и есть, не так ли?» — рассказывает Аманда.

Двухлетний Пагсли назван в честь персонажа из «Семейки Аддамс» и пока еще не достиг своих максимальных размеров — мейн-куны растут до 4–5 лет. Эта порода славится крупными габаритами, пушистыми хвостами, которые используют как «подушку» или «одеяло», и широкими лапами, помогающими ходить по снегу.