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Как птицы с маленьким мозгом могут быть умнее некоторых млекопитающих? 1

В мире животных
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Как птицы с маленьким мозгом могут быть умнее некоторых млекопитающих?

Многие птицы нисколько не уступают млекопитающим в интеллекте, невзирая на размер мозга. К примеру, мозг ворон и попугаев весит десять — двадцать граммов, тогда как вес мозга шимпанзе составляет примерно четыреста граммов.

Согласно исследованиям, умственные способности пернатых связаны с тем, что у них вдвое-втрое больше нервных клеток на объем мозга, нежели у млекопитающих. Их нейроны обладают меньшим размером и чрезвычайно компактно «упакованы».

В процессе исследования специалисты провели анализ мозга голубей посредством метода позитронно-эмиссионной томографии.

Оказалось, что относительное потребление энергии нейронами птиц втрое меньше, нежели у млекопитающих. Пернатые имеют дополнительные механизмы, позволяющие им расходовать меньшее количество энергии на функционирование мозга.

Отчасти это может объясняться более высокой температурой их тела, но эксперты считают, что есть и иные факторы. Может быть, эволюционная стратегия, которая позволила птицам достичь высокого интеллекта, была более оптимальной, нежели у млекопитающих.

#птицы
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Вороны точно умнее котов. Любых. Даже самых хитрозадых дворовых. Многократно наблюдал как вороны обманывали кошаков в борьбе за еду.

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