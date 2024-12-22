Вас наверняка раздражает комариный писк? А вот пауки Theridiosoma gemmosum используют его для успешной охоты. Они научились реагировать на звук, издаваемый приближающимися насекомыми, всего за 38 миллисекунд. При этом паук оттягивает центр своей кносуообразной паутины, превращая ее в подобие рогатки, и затем резко отпускает для захвата жертвы.

зучая пауков в Огайо (США), эксперты заметили, что они могут реагировать также на щелчки пальцев. Они используют чувствительные волоски на своих ногах для улавливания звуковых колебаний.

Эксперименты подтвердили, что 76 % атак происходило, когда комары приближались к паучьей ловушке спереди.

Возможно, в будущем нам удастся привлечь этих ловких хищников для борьбы с комарами в наших домах.