Почему пауков не стоит бояться и лучше просто оставить их в покое?

Арахнофобия, или боязнь пауков, — одна из наиболее распространенных фобий. Многих действительно пробирает озноб только при виде этих восьминогих существ.

Однако стоит знать, что пауки не ведут охоту на человека, и просто лучше их не тревожить. Существует миф о том, будто мы порой глотаем пауков во сне, но у него нет оснований — пауки любят уединенные места и не проявляют интереса к людям.

Пауки также отлично регулируют численность вредителей, уничтожая 400–800 млн тонн насекомых ежегодно, в том числе мух и тараканов.

Хотя практически все из них ядовиты, лишь немногие виды представляют опасность для людей. Паук кусается только в случае угрозы, а большинство из этих существ и вовсе не способны прокусить нашу кожу.

Так что в следующий раз, увидев паука, подумайте о его роли в экосистеме и оставьте его в покое.