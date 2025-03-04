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Могут ли животные давать друг другу имена, как люди? 0

В мире животных
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Могут ли животные давать друг другу имена, как люди?

Когда в наших семьях появляется новый пушистый друг, мы тщательно выбираем ему имя. Интересно, а сами животные как-то обозначают друг друга?

Когда-то назначение имени считалось уникальной человеческой чертой, но исследования показывают, что другие социальные виды также могут обладать такой способностью. Например, родители воробьиных попугайчиков (Forpus passerinus) дают своим птенцам «фирменный клич» или «имя», которое заучивается в семейном гнезде.

А если говорить о более крупных животных, то в пример можно привести дельфинов (совсем неудивительно, правда?). Они учатся своему собственному, своеобразному «фирменному свисту» у своей матери, а также узнают и запоминают «имена» других дельфинов.

Исследователи также обнаружили, что дельфины реагируют на свои собственные «имена», подавая ответный свисток. То есть, животные, словно люди, отзываются на свое имя. Этот навык, вероятно, появился для того, чтобы помочь животным держаться вместе в группе в их обширной подводной среде обитания.

Любопытно, что самцы дельфинов умеют выборочно реагировать на зов. Они чаще отвечают, когда свист исходит от союзников, чем когда его производят «непостоянные товарищи».

#в мире животных
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