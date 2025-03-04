Почему у собак мокрый нос

Причина первая: чтобы лучше чуять

Участок мозга собаки, отвечающий за обработку запахов, примерно в 40 раз больше нашего, а в носу у нее находится 300 млн обонятельных рецепторов. К сравнению, у человека всего 50 млн. Поэтому обоняние собак намного лучше, чем у человека.

Но чтобы эти рецепторы работали должным образом, их нос имеет множество желез, выделяющих слизь.

Она покрывает ринарий — внешнюю часть носа. Рецепторы улавливают летучие вещества, витающие в воздухе, и влажный нос анализирует их лучше, чем сухой. А чтобы он был равномерно покрыт слизью, собаки часто его облизывают.

Причина вторая: чтобы охлаждать тело

Поскольку тело собак покрыто шерстью, они не могут выделять пот через кожу, как делают люди. Вместо этого они потеют через лапы, а небольшое количество пота выделяется через нос. В итоге температура тела понижается, и нос становится прохладным.

Холодные носы тоже выполняют определенную функцию: помогают уловить тепло. Команда ученых из Венгрии и Швеции провела эксперимент. Исследователи обучили трех собак искать и приносить одинаковые игрушки: одну с температурой окружающей среды и вторую, нагретую на +12 °С выше. Выяснилось, что теплый предмет собаки способны отличать быстрее, даже когда не чувствуют запах.

Всегда ли сухой нос — признак болезни?

Сухой нос может означать, что собака больна или организм обезвожен. Но не всегда. И у здорового животного периодически бывает сухой нос. Например, если собака долго спала, нос может быть сухим просто потому, что животное долго его не облизывало. Еще он может высохнуть после длительного пребывания в теплом помещении с низким уровнем влажности.

По материалам iflscience.com.