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Крокодилы меняют поведение из-за потепления климата 0

В мире животных
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Крокодилы меняют поведение из-за потепления климата

Возможно, кто-то считает, что хладнокровные хищники любят жару, но это далеко не так.

Экологи обнаружили, что крокодилы вынуждены менять свой образ жизни из-за изменения климата. Ученые из Университета Квинсленда в Австралии выяснили — повышение температуры изменяет их поведение и может привести к вымиранию этих хищников.

Данные, собранные за 15 лет наблюдений за 203 дикими крокодилами, показали, что рептилии проводят больше времени, чем когда-либо, в диапазоне критической для них температуры тела 32-33°C. Это заставляет их кардинально менять поведение. Почти у 25% из изученных крокодилов температура тела поднималась выше 34°C.

Будучи хладнокровными, крокодилы не могут регулировать температуру тела, как птицы и млекопитающие. По мере того, как окружающая среда становится теплее, рептилиям становится жарче, и им приходится тратить больше времени на охлаждение. «Но если их время и энергия тратятся на то, чтобы не перегреваться, активность, необходимая для охоты или размножения, снижается», — отмечает Кейтлин Бархэм, исследователь из Университета Квинсленда.

Биологи предупреждают, что если температура поднимется выше критических пределов, это может привести к повышенному стрессу. Крокодилам придется чаще дышать, что повлияет на их жизнедеятельность. Дело в том, крупные крокодилы охотятся из засады. Они должны ждать добычу под водой, задерживая дыхание.

По оценкам властей, в дикой природе Австралии обитает более 100 000 гребнистых крокодилов. Вид занесен в Красный список МСОП как вызывающий наименьшие опасения.

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