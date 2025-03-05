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Крысы-сомелье: грызунов научили различать вина 0

В мире животных
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Крысы-сомелье: грызунов научили различать вина

Открытие поможет лучше понять, как животные воспринимают запахи и вкусы.

Не только человек способен различать разные виды пищи или напитков. Хотя разбираться в сортах вина сложно даже людям, выяснилось, что крысам это вполне под силу.

У крыс около 1200 функциональных генов, которые работают как обонятельные рецепторы, в то время как у людей их около 400. Считается, что люди компенсируют недостаток рецепторов более высоким уровнем обработки информации мозгом. Ученые решили проверить, смогут ли крысы для начала научиться различать два сорта белого вина — рислинг и совиньон блан.

В ходе эксперимента каждую крысу отправили в ящик с отверстием для носа и двумя рычажками. Крысам давали рислинг или совиньон блан, и клали угощение, когда наливали один из сортов вина. Если крысы нажимали на правильный рычаг, они получали в награду сахарную крошку, если на неправильный — загоралась лампочка, и никакой награды не было.

Крысы быстро научились различать два вида вина. Затем ученые проверили, смогут ли хвостатые сомелье сортировать новые вина по категориям. 64% крыс смогли успешно распознать нотки совиньон блан и рислинга в новых напитках, сообщает IFL Science.

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