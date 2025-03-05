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Наслаждаются ли собаки музыкой? 0

В мире животных
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Наслаждаются ли собаки музыкой?
ФОТО: pixabay

Некоторые научные данные показали, что собаки ведут себя спокойнее, слушая успокаивающую музыку.

Известно, что музыка оказывает глубокое воздействие на человека. По данным Healthline, она может улучшить память и помочь снизить тревожность и депрессию. Но получают ли собаки такое же удовольствие от прослушивания музыки, как люди?

Что говорит наука?

Исследования влияния музыки на собак ограничены, особенно по сравнению с людьми. Некоторые данные свидетельствуют о том, что собаки могут чувствовать себя спокойнее — например, ощущать меньший стресс или тревогу — при прослушивании классической музыки.

Ученые из Сиднейской школы ветеринарных наук изучили девять исследований влияния музыки на собак в 2020 году. Их результаты, опубликованные в журнале Animals, показали, что классический жанр успокаивал собак, поскольку животные демонстрировали более спокойное поведение (например, лежали, отдыхали, сидели и т.д.) во время воспроизведения музыки. Важно отметить, что многие из предыдущих исследований проводились в типично стрессовых условиях, таких как ветеринарные больницы, питомники-интернаты и приюты для бездомных животных, а не в домашних условиях.

Эми Кэмпбелл, сертифицированный дрессировщик собак, рассказала, что не вся классическая музыка оказывает одинаковое воздействие. В некоторых произведениях содержатся громкие звуки, которые могут вызвать стресс. У животных, по-видимому, также есть специфические музыкальные пристрастия. Исследование, проведенное в 2023 году журналом Animal Welfare, показало, что музыка в стиле хэви-метал вызывает стресс у собак из приютов, поскольку многие из них лаяли, когда играл такой жанр.

Если вы хотите попробовать успокоить свою собаку музыкой, эксперты рекомендуют обращать внимание на поведение животное во время воспроизведения мелодии. Также убедитесь, что звук не слишком громкий. И последнее, но не менее важное: проверьте, избегает ли ваш питомец комнат, где звучит музыка, так как это может свидетельствовать о том, что он предпочитает тихую обстановку.

#собаки
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