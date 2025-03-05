Почему какаду макают макароны в йогурт

Несколько лет назад сотрудники Венского ветеринарного университета – знаменитая Элис Ауэрсперг, которая много лет изучает интеллект птиц, и её коллега Ерун Зевальд – сообщили в Biology Letters, что какаду Гоффина размачивают сухари в воде.

Птички не просто играли с едой, а делали её удобосъедаемой: в воду они клали именно сухари, и ровно на столько, чтобы они стали мягкими. Ради этого они предпринимали довольно непростые действия: например, когда миска с водой стояла далеко и высоко, попугай с сухарём в клюве карабкался к ней по лестнице или по решётке.

В новой статье в Current Biology исследователи описывают другой эксперимент с какаду: теперь перед какаду ставили разную еду – варёные макароны, картофель, другие овощи – рядом с которыми были мисочки с водой, соевым йогуртом и таким же йогуртом, но со вкусом голубики. (Йогурт именно соевый, потому что молочный йогурт для птиц вреден.) В эксперименте участвовало 18 какаду, и ни один из них не макал еду в воду. Зато 9 из 18 макали её в йогурт, причём явно предпочитали йогурт со вкусом голубики. Из еды же они предпочитали макароны – то есть, получается, макароны в голубично-йогуртовом соусе.

Вся еда была приготовленной, то есть достаточно мягкой, и макать её в воду, чтобы размягчить, смысла не было. Собственно, какаду этого и не делали. По всей видимости, их манипуляции с макаронами имели целью сделать еду более вкусной. Есть сведения, что нечто подобное проделывают японские макаки, но достаточно убедительных экспериментов с ними на этот счёт не ставили. Никакие другие животные за комбинированием вкусов замечены не были. Какаду Гоффина считаются одними из самых умных птиц (в том числе благодаря исследованиям самой Элис Ауэрсперг), и их кулинарные упражнения – ещё одна демонстрация их ума и сообразительности.