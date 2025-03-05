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Почему коты откликаются на «кс-кс» или «кис-кис»? 1

В мире животных
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Почему коты откликаются на «кс-кс» или «кис-кис»?

Нет такой кошки, которая бы не повернула свою голову на «кс-кс» или «кис-кис-кис». Интересно, но что именно привлекает котов в этом звуке?

У этого феномена есть несколько объяснений. И одна из причин — это опыт. В разных странах люди зовут кошек по-разному, но похожими звуками. Например, русское «кс-кс» превращается в «пш-пш» в Турции или «чи-чи-чи» в Чехии. В данном случае, животное реагирует не столько на структуру звука, сколько на сигнал, который он несет. Обычно мы зовем котов, когда хотим их погладить или покормить. Питомцы это запоминают, и поэтому радостно бегут на наш клич.

Другая теория заключается в том, что звук «кс-кс» похож на шипящий звук, который издают кошки, когда они злы или напуганы. Котята растут, зная, что если мама издает этот агрессивный звук, значит, что-то не так. Поэтому с детства кошка знает, что такой звук не должен оставаться без внимания. Когда мы начинаем звать животное таким образом, питомцы могут подумать, что мы предупреждаем их — они идут на звук, потому что знают, что мы сделаем все возможное, чтобы защитить их.

Еще одна гипотеза также связана с имитацией природных звуков. Дело в том, что «кс-кс» или «пш-пш» являются звукоподражанием для нескольких звуков, встречающихся в природе. Это могут быть шуршащие листья или крошечные когти другого животного, царапающие землю. Некоторым кошкам это может напоминать птицу или жужжание интересного насекомого. Все эти звуки сигнализируют о большом веселье, если у вас развит инстинкт хищника!

Ученые также отмечают, то все дело в самом звуке «с», который воспроизводится на высокой частоте. Диапазон слуха кошки колеблется вплоть до 85 кГц, в то время как у людей – всего 20 кГц. Сами звуки «кс-кс» и «кис-кис» очень резкие и они не часто встречаются в типичное среде. Однако они могут походить на высокочастотные звуки грызунов! Именно поэтому кошку может привлекать такое необычное «обращение».

#полезно знать
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    Пакетиком полиэтиленовым пошуршать очень эффективно. По крайне мере для дворовых котов каугури. У них уже рефлекс выработался от того, что бабки им в пакетиках сносят всякую жрачку. Поэтому при звуках шороха пакетика у них становятся очень заинтересованные морды, следящие за вами. А на "кискис падаль", они даже иногда и морд не поворачивают.😼

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