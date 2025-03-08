Шесть интересных фактов о колибри

Многие из них — крошечного размера

Одни жители теплых краев называют колибри летающими тараканами, другие — огненными топазами. Вообще, это очень необычная птица. Так, колибри-пчела достигает длины максимум 5,7 см и весит всего лишь 2 г. Ее гнездо размером с половинку скорлупы грецкого ореха, а яйца — величиной с горошинку. Но даже эта малышка может себя защитить: нападая на врага, она своим острым клювом целит в глаза или нос противника. А самая большая колибри размером с ласточку, около 20 см. Всего же этих птиц в природе более 300 видов.

Они умеют летать назад

Колибри — рекордсмены. Чтобы удержаться в воздухе на одном месте, кроха совершает крыльями около 80 взмахов в секунду. А еще она единственная птица, умеющая летать назад.

Самый большой орган в их теле — сердце

Колибри — весьма мускулистое создание с большим в прямом смысле слова сердцем. Оно занимает половину ее тела. Еще бы — в состоянии покоя частота сердечного ритма составляет 500 ударов в минуту.

Колибри нуждаются в дополнительном корме

Из-за бешеного метаболизма птичке приходится что-то поедать каждые 10 минут. Вот тут-то и нужны кормушки со сладкой водой. Причем кормушки специальные — с отверстиями, в которые птицы тычут клювами и сосут воду.

Колибри любят красный цвет

В отличие от многих животных и насекомых, колибри любят красный цвет. Поэтому в сладкую воду, приготовленную для птичек, часто добавляют безвредный краситель. Другой вариант — приобрести кормушку с уже имеющимися в дизайне деталями красного цвета.

Таковых в саду должно быть много. Иначе колибри будут драться, ведь, несмотря на скромные размеры, они точно так же, как все в животном мире, подчиняются иерархии. Кормушки вывешивают в безопасные места с началом миграции птиц (многие колибри — перелетные).

При этом важно в саду обеспечить также места для отдыха и гнездования птичек.

Они умеют впадать в летаргический сон

Ночью температура тела колибри понижается с 39 до 18°С, сердце бьется с частотой 20 ударов в минуту, дыхание замирает. Так птица экономит силы, чтобы с первыми лучами солнца снова порхать с цветка на цветок.

Итак, нектар для колибри должен быть прохладным, кормушка — чистой, а ваш сад — изобиловать не только птичьими столовыми, но и потайными местечками. Идеальный сад с точки зрения колибри — тот, где много цветов и насекомых. Любимые цветы колибри — люпин, петуния, водосбор, монарда, цинния, шалфей.