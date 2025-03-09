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Как понять, что хочет сказать ваша собака, по сигналам ее тела? 0

В мире животных
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Как понять, что хочет сказать ваша собака, по сигналам ее тела?

О том, как понять, что пес хочет сказать, объяснил кинолог В. Голубев.

Как заметил кинолог, спокойное животное может лежать, подогнув под себя одну лапу, его поза будет мягкой и расслабленной. В игривом настроении пес может радостно вилять хвостом, сесть в ожидающей позе, поднимать уши, подпрыгивать от волнения. В знак открытости и дружелюбия он облизывает и обнюхивает руки владельца.

Если собака заинтересована, она начнет наклонять голову в разные стороны, поднимет уши, вытянет шею, будет изучать объект. Тело ее при этом будет напряжено, а хвост — поднят.

Стараясь привлечь внимание владельца, питомец будет переступать с ноги на ногу, пристально смотреть на хозяина или даже потихоньку скулить. Испуганный любимец отворачивает голову, прячется за владельцем и смиренно ложится на спину. Он зажимает хвост лапами, прижимает и откидывает назад уши, может немного согнуться и даже подрагивать.

Покорность свидетельствует о том, что любимец пытается успокоиться. Некоторые путают это с просьбой почесать живот. Однако, стремясь получить ласку от владельца, животное будет действовать иначе: повернется к нему всем телом, вытянет ноги, будет неторопливо вилять хвостом и подталкивать руку хозяина носом, подытожил эксперт.

#собаки
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