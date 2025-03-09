Опьянеет ли комар, если выпьет кровь пьяного человека?

Так как комары питаются кровью, то значит, что они по сути пьют то, что их жертва ела или пила в течение последних несколько дней. Если комар пьет кровь пьяного человека, пьянеет ли он от этой крови?

Согласно BBC, комары не могут опьянеть от крови нетрезвого человека. У назойливых насекомых есть отдельный пищеварительный мешок, содержащий ферменты, который расщепляет все жидкости, кроме крови. Благодаря этим уникальным ферментам комары способны выдерживать относительно высокий процент алкоголя в организме.

Ученые выяснили, что у комаров довольно впечатляющая чувствительность к алкоголю: некоторые виды могли расщепить раствор с 60-процентным содержанием спирта. В крови даже очень пьяного человека гораздо меньше алкоголя.

Тем не менее, комаров привлекают нетрезвые люди. В исследовании 2002 года, опубликованном в Journal of the American Mosquito Control Association, ученые обнаружили, что у людей, которые выпили всего одну бутылку пива, шансы привлечь комара значительно повышаются.

Исследователи выделили несколько причин, по которым алкоголь может привлекать комаров. Во-первых, насекомым очень нравится этанол. Потоотделение с этанолом похоже на громкий призыв «укусите меня». Во-вторых, алкоголь повышает температуру тела, что делает кровь более привлекательной и вкусной.