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Ученые бьют тревогу из-за микропластика, обнаруженного в легких птиц 0

В мире животных
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Ученые бьют тревогу из-за микропластика, обнаруженного в легких птиц

Исследователи выявили тревожную тенденцию — птицы вдыхают большие количества переносимого по воздуху микропластика, который накапливается в их легких. Специалисты предупреждают, что этот процесс, вероятно, затрагивает и людей, однако влияние вдыхаемого микропластика на здоровье человека пока остается неизвестным. Об этом говорится в публикации в Journal of Hazardous Materials.

Птицы были выбраны в качестве объекта исследования, поскольку они часто живут в одной среде с людьми и распространены по всему миру. Исследование подчеркивает необходимость срочных мер по борьбе с пластиковым загрязнением, которое может иметь долгосрочные последствия как для экосистем, так и для здоровья человека.

Ученые проанализировали 56 диких птиц, представляющих 51 вид, чьи образцы были собраны в районе Международного аэропорта Чэнду Тяньфу на западе Китая. После изучения легких каждой особи специалисты провели два вида химического анализа для определения количества и типов пластика. Лазерная прямая инфракрасная визуализация помогла выявить и подсчитать частицы микропластика, а пиролиз-газовая хроматография-масс-спектрометрия использовалась для обнаружения еще более мелкого нанопластика.

Результаты оказались пугающими: в легких птиц обнаружили 416 частиц микропластика на грамм легочной ткани, представляющих 32 различных типа пластика. Исследователи предупреждают, что важно выяснить, каким образом птицы подвергаются воздействию микропластика, чтобы оценить его влияние на живые организмы в целом.

Этот вывод усиливает опасения по поводу пластикового загрязнения и его потенциального влияния на здоровье человека. Ученые призывают к дальнейшим исследованиям и внедрению мер, направленных на снижение вреда, наносимого микропластиком окружающей среде и организмам.

#птицы
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