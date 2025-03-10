Муравьи и гусеницы строят сложные взаимовыгодные отношения

Гусеницы выделяют сладкие субстанции, привлекательные для муравьев, а те, в свою очередь, выступают защитниками гусениц от врагов.

Исследование, проведенное Луаном Диасом Лимой в Университете Сан-Паулу, показало, что каждый вид муравьев защищает лишь один вид гусениц. Например, муравьям Dolichoderus bispinosus свойственно охранять гусениц Juditha molpe, а муравьям Pheidole biconstricta — гусениц Nymphidium chione.

Интересно, что когда исследователи поменяли пары муравьев и гусениц, гармоничный союз превратился во враждебный и разрушил хрупкое равновесие, поддерживающее эти симбиотические отношения.

Сначала муравьи не проявили особого интереса к гусеницам. Они игнорировали их до тех пор, пока не обнаружили орган гусеницы, выделяющий нектар, что на мгновение возбудило любопытство муравьев.

Однако их любопытство вскоре переросло в агрессию, и они начали вести себя непредсказуемо, кусая личинок. То, что начиналось как потенциальный новый альянс, быстро переросло в смертельную конфронтацию. Почти все гусеницы вскоре были убиты.

Эти результаты подчеркивают важность взаимосвязи между видами: защита со стороны муравьев критически необходима для выживания гусениц, потому что бабочки откладывают яйца лишь на растениях, у которых водятся нужные муравьи.