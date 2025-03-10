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Муравьи и гусеницы строят сложные взаимовыгодные отношения 0

В мире животных
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Муравьи и гусеницы строят сложные взаимовыгодные отношения

В тропических лесах Бразилии гусеницы и муравьи строят уникальные взаимовыгодные отношения.

Гусеницы выделяют сладкие субстанции, привлекательные для муравьев, а те, в свою очередь, выступают защитниками гусениц от врагов.

Исследование, проведенное Луаном Диасом Лимой в Университете Сан-Паулу, показало, что каждый вид муравьев защищает лишь один вид гусениц. Например, муравьям Dolichoderus bispinosus свойственно охранять гусениц Juditha molpe, а муравьям Pheidole biconstricta — гусениц Nymphidium chione.

Интересно, что когда исследователи поменяли пары муравьев и гусениц, гармоничный союз превратился во враждебный и разрушил хрупкое равновесие, поддерживающее эти симбиотические отношения.

Сначала муравьи не проявили особого интереса к гусеницам. Они игнорировали их до тех пор, пока не обнаружили орган гусеницы, выделяющий нектар, что на мгновение возбудило любопытство муравьев.

Однако их любопытство вскоре переросло в агрессию, и они начали вести себя непредсказуемо, кусая личинок. То, что начиналось как потенциальный новый альянс, быстро переросло в смертельную конфронтацию. Почти все гусеницы вскоре были убиты.

Эти результаты подчеркивают важность взаимосвязи между видами: защита со стороны муравьев критически необходима для выживания гусениц, потому что бабочки откладывают яйца лишь на растениях, у которых водятся нужные муравьи.

#насекомые
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