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Определена самая красивая порода собак 0

В мире животных
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Определена самая красивая порода собак

Эксперты использовали золотое сечение, чтобы определить, какие собаки обладают самой привлекательной внешностью. Анализ показал, что шотландский керн-терьер — самая математически красивая порода.

Показатель золотого сечения керн-терьера — 88,7%. Чем ближе к 100 процентам, тем больше порода близка к статистически идеальным пропорциям. Золотое сечение сравнивает размеры, пропорции и симметрию черт лица (или, как в случае с собаками, морды). Керн-терьер отличается хитрым выражением морды, маленькими заостренными ушами и жесткой, устойчивой к непогоде шерстью. Самым известным кернским терьером была собака, сыгравшая Тото в фильме 1939 года «Волшебник страны Оз».

Второе место в списке самых красивых собак занял вест-хайленд-уайт-терьер (87,5%) — он также родом из Шотландии. Породу исторически разводили для охоты на грызунов, и ее представителей можно узнать по густой белой шерсти, уверенности в себе, независимости и любознательности.

В тройку также вошли бордер-колли (86,7%). Их выводили как собак-пастухов, и они известны своим умом и способностью запоминать большое количество слов и команд. По сравнению с терьерами у бордер-колли более выраженная морда, висячие треугольные уши и овальные глаза.

В топ-10 самых красивых собак также вошли родезийский риджбек, вельштерьер, веймаранер, новошотландский ретривер, левретка, норфолк-терьер и корги. Согласно правилу золотого сечения, наименее привлекательными породами собак стали ши-тцу, французский бульдог и ротвейлер, пишет Daily Mail.

#собаки
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