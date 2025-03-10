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Почему некоторые птицы разучились летать? 0

В мире животных
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Почему некоторые птицы разучились летать?

Ученые сопоставили анатомию и оперение 30 нелетающих видов пернатых с их ближайшими летающими родственниками, дабы понять, какие характеристики изменяются первыми.

Основной вывод заключается в том, что переход от полета к нелетанию происходит легче, чем наоборот.

Многие птицы перестали летать, поселившись на островах, где отсутствовали опасные для них хищники. При этом нынешние нелетающие птицы, такие как страусы и пингвины, хранили некоторые «инструменты» для полета на протяжении долгого времени. Впрочем, страусы, к примеру, уже столь долго не летают, что их перья лишились аэродинамических характеристик.

Исследование также показало, что изменения в скелете происходят быстрее, чем в перьях, поскольку костям требуется больше энергии для роста. Эволюция перьев следует предсказуемой схеме: новые адаптации исчезают быстрее, в то время как более старые структуры сохраняются дольше.

Эти результаты помогают понять, как птицы адаптируются к различным условиям обитания.

#птицы
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